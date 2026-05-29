若々しい印象を目指すとき、メイクに向きがちな意識を少し広げて顔まわり全体で捉えてみて。顔と同じように視線が集まりやすい部位だけに、いわゆる黄金比に近づくとされる「ひし形ボブ」を選ぶとガラッと雰囲気を変えられそうです。特に襟足をスッキリさせた短めのレングスは、軽くなる分ボリュームが出やすい大人世代向けのアレンジ。魅力や若見えにつながる視覚効果をギュッと詰め込んでお届けします。 サイドはふっくら