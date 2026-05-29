猫が『飼い主の体に乗ろうとする』ときの理由4つ 1.安心できる存在だと感じている 猫は警戒心の強い動物ですが、信頼している相手には自分から体を預けることがあります。飼い主の体の上に乗る行動も、「ここなら安心できる」と感じているサインのひとつです。 特に、丸くなって眠ったり、喉を鳴らしながらくつろいだりしている場合は、リラックスしている可能性が高いでしょう。飼い主の匂いや体温のあたたかさ