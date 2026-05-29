娘が不妊治療の末に授かった、待望の命。しかし待っていたのは離婚と実家への出戻りでした。20年ぶりの娘との同居は、孫を愛しているからこそ譲れない“女2人の意地”がぶつかり合う日々へと変貌して……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 実家を頼りたい娘 10歳年上の夫と結婚し、長い不妊治療の末にようやく子どもを授かった娘。 しかし、娘を待っていたのは、夫の無関心と離婚という過酷な現実でした。 憔悴