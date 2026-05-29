大型連休を終え、季節は、春から初夏へと移り変わりをみせています。日本の伝統的な暦「七十二候」では、5月下旬ごろに「紅花栄（べにばなさかう）」を迎えます。「紅花が咲き誇るころ」という意味で、古くは染料や化粧にも使われ、人々の暮らしを彩ってきました。まちなかでも若葉がまぶしく感じられる季節となり、播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）でも、桜の季節を終えた境内が新緑に包まれています。播磨国総社射