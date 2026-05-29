背面にはAdoのキービジュアルをプリントした特別仕様のデザインアディダスジャパン株式会社は5月29日、サッカー日本代表ユニフォームクリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションした「アディダスサッカー日本代表ホーム レプリカユニフォームAdo」のデザインを発表した。ファンからも「ほしい」と反響を呼んでいる。アディダスは2024年から継続するテーマ「LIBRE」を軸に、何にも縛られない自由を表現。今回のユ