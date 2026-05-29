俳優・瀬戸利樹と女優・森日菜美が主演する、縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」のドラマ「パパはトップスター!?～未婚シンママの秘密～」が6月6日から配信開始される。 【写真】シンママ役を演じる森日菜美 7年前にとあるホテルでトップスターの神崎蓮（瀬戸利樹）と一夜を共にした森山鈴（森日菜美）は、大学生ながら息子の優（近江晃成）を出産し、シングルマザӦ