鎌田大地は今夏で契約満了となるイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属の日本代表MF鎌田大地は、契約の切れ目を迎えるタイミングになるがクラブ側が慰留に努める方針を打ち出しているという。衛星放送「スカイ・スポーツ」のジェームズ・サヴンドラ記者は、鎌田の現状についてクリスタルパレスが「残留させるよう説得を試みたいと考えている」とレポートした。鎌田はこのオフが契約の切れ目となり、移籍金な