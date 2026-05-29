アニメ『呪術廻戦』の七海建人役など、低音ボイスで知られる声優の津田健次郎さんが、生成AIで自身の声を無断で模倣したナレーション動画が投稿されているとして、動画共有アプリ「TikTok」の運営会社を相手取り、動画の削除を求める訴訟を東京地裁に起こした。AI生成による“声の無断利用”は、どこまで規制できるのか。5月28日には法務省で生成AIによる声などの権利侵害を議論する検討会が開かれ、声優らが出席した。声優らは、