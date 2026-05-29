マンジャロやオゼンピックといった減量薬はGLP-1受容体作動薬と呼ばれ、近年は肥満に悩む多くの人々がこれらの薬で減量を試みています。2026年5月にトルコで開催された第33回欧州肥満学会で、GLP-1受容体作動薬を使って減量を達成した人は、肥満に関連する疾患のリスクが低下するとの研究結果が報告されました。People who lost the most weight on Ozempic saw huge health benefits | ScienceDailyhttps://www.sciencedaily.com/