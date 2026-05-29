１０月３、４日に国立代々木競技場第一体育館で開催される、刀剣乱舞初のアイスショー「刀剣乱舞‐ＩＣＥＢＬＡＤＥ‐」の詳細が発表され、無良崇人、田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターたちと、ゲーム「刀剣乱舞ＯＮＬＩＮＥ」の声優陣が、八振りの刀剣男士として出演することがわかった。スケーティングによる身体表現と、声優陣による声の芝居が融合し、新たな刀剣乱舞の表現に挑む。あらすじも公開