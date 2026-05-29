俳優の瀬戸利樹、女優の森日菜美が、縦型ショートドラマ配信アプリ「ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ」の連続ドラマ「パパはトップスター！？〜未婚シンママの秘密〜」（６月６日配信開始）に出演する。７年前、とあるホテルでトップスター・蓮（瀬戸利樹）と一夜を共にした女子大学生・鈴（森日菜美）。鈴はその後、息子（近江晃成）を出産。シングルマザーとして奮闘する姿を、痛快シンデレラストーリーとして描く。飛田岳紀監督は「期