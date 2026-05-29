☆楽天―ヤクルト（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝岸、ヤクルト＝山野楽天は２９日、本拠でヤクルトを迎え撃つ。先発は今季初登板となる４１歳の岸。交流戦では現在２６勝を挙げており、パ・リーグでは２位。勝てば和田毅（ソフトバンク）に並ぶパ最多の２７勝目となる。パ・リーグ投手の交流戦勝利数上位は（１）２７勝和田毅（ソフトバンク）（２）２６勝岸孝之（西武、楽天）（３）２５勝涌井秀章（西武、ロ