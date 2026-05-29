ディズニーストアから、6月26日「スティッチの日」にちなみ、「スティッチ」と「スクランプ」それぞれの愛おしい夏のワンシーンを描いた新コレクションが登場。星を抱きしめる姿にきゅんとする「スティッチ」のぬいぐるみや、「スティッチ」の忘れ物の「スクランプ」をテーマにしたグッズなどが展開されます☆ ディズニーストア「スティッチ」コレクション「Disney Stitch Day Collection／Scrump Collection」 ス