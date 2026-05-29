詐欺の罪に問われ逆転無罪が確定した名古屋市の男性が、検察官が証拠を隠し有罪になったなどと国家賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は国に110万円の賠償を命じました。名古屋市に住む元コンサルティング会社の社長の男性（63）は、3000万円の融資をだまし取った詐欺の罪で2019年に起訴されました。2021年に名古屋地裁で執行猶予のついた有罪判決を言い渡されましたが、名古屋高裁が破棄し、2023年、地裁の差し戻し審で無罪判決を言