アメリカのAI企業アンソロピックの企業価値が9650億ドル、日本円でおよそ154兆円に達し、オープンAIを抜きました。高性能AI「クロード・ミュトス」などを開発するアンソロピックは28日、企業価値の評価額が9650億ドル、日本円でおよそ154兆円に達したと発表しました。アメリカメディアによりますと、今年2月から2.5倍となり、「チャットGPT」を手掛けるオープンAIの評価額8520億ドルを上回りました。また、悪用を防ぐ安全対策の開