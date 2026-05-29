来月の食料品などの値上げは、2か月ぶりに1000品目を超えました。中東情勢の影響で、夏以降の食卓にも値上げの波が押し寄せそうです。帝国データバンクによりますと、来月の値上げは1078品目となり、84品目にとどまった5月と比べて大幅に増加しました。分野別では▼最も多い「調味料」が450品目、次いで▼納豆や即席めんなど「加工食品」が304品目となっています。さらに今年1年間の値上げ品目数は、10月までの判明分で9361品目に