2025年の国勢調査の速報値が公表され、初めて東京圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）の人口が全体の3割を超えたことについて、木原官房長官は「東京一極集中の是正に向け、人や企業の地方分散を図っていく必要がある」と訴えました。総務省が29日に公表した2025年の国勢調査の速報値では日本の総人口は1億2304万9524人で、2020年の前回調査からおよそ309万人減少しました。2015年以降、3調査連続での減少となり、その減少幅も2.5%と過