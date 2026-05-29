NEWSの増田貴久が29日、都内で「ZOZOタウン」とタッグを組んだ新ファッションブランドの発表会を行った。「自分の頭の中が形になっていくのはスペシャルな体験で、夢がかなった」と喜んだ。自身初のファッションブランド。16のオリジナルアイテムが展開され、きょう29日午後1時から受注販売を開始する。ブランド名は「Yellow」。自身のメンバーカラーでもあり「色に興味があってその中でも黄色が好き。シンプルに自分が好きな