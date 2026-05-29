自民党と中道改革連合の国会対策委員長は、今年度の補正予算案を来月3日に審議入りし、衆議院と参議院でそれぞれ1日ずつ審議する日程で合意しました。自民党の梶山国対委員長と中道改革連合の重徳国対委員長はきょう午前、国会内で会談し、来月3日に政府が提出する今年度の補正予算案について、同じ日に衆参両院の本会議で片山財務大臣による財政演説を行う日程で合意しました。4日からは予算委員会で審議を行い、衆議院と参議院で