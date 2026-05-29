初夏を彩る色鮮やかなアジサイとチューリップを同時に楽しむ展示が、砺波市で行われています。砺波市のチューリップ四季彩館では、花の形や色が多彩な、30品種・130鉢のアジサイが展示されています。青や紫、ピンクの花が多いアジサイに、富山県産のチューリップの黄小町や、ベゴニアなどの黄色い花を加えて、初夏の訪れをイメージした色合いに整えています。チューリップはプランターに植え