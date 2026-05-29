アメリカ・カリフォルニア州で、走行中の観光バスにスポーツカーが正面衝突した。突然の衝撃で車内は大混乱となり、乗客1人が軽傷を負った。警察はスポーツカーのドライバーを飲酒運転の疑いがあるとして逮捕している。観光バスに車が正面衝突･･･アメリカ・カリフォルニア州で撮影されたのは、走行中の観光バス。この直後、乗車していた乗客48人の楽しい旅が一変することになった。反対車線に現れた猛スピードのスポーツカーが、カ