東京都江戸川区で強盗をする目的で軍手を所持したとして、警視庁は29日、強盗予備の疑いで東京都調布市、職業不詳田中航輝容疑者（20）と、住所と職業不詳の男（19）を逮捕した。匿名・流動型犯罪グループの事件とみている。