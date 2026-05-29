富山県内の先月の有効求人倍率は1.48倍で、2か月ぶりに上昇しました。富山労働局がきょう発表した、先月の県内の有効求人倍率は1.48倍で、前の月より0.02ポイント上昇しました。上昇は2か月ぶりで、求人数が増加している一方、求職者数が横ばいだったためとしています。県内の有効求人倍率は、全国平均の1.18倍を大きく上回って高い水準を維持しています。富山労働局は雇用情勢について「引き続き求人が求職を上回って推移している