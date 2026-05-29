タレントの深田えいみ（28）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。自身が受けた美容整形について語った。学生時代のいじめが原因で「早く顔を変えたい」との思いから、18歳の時にセクシー女優「天海こころ」としてデビューした深田。同番組ではギャラの仕組みを解説。業界のトップである「単体女優」はメーカーとの専属契約を結び、月1本の出演に限られるが出演料は60万から1億円、「企画単体女