◇MLB ブルージェイズ 2-1 オリオールズ（日本時間29日、オリオール・パーク）ブルージェイズの岡本和真選手が3試合連続で死球を受けました。岡本選手はこの日も「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で、相手先発クリス・バシット投手のカーブが左ふくらはぎに直撃しました。これで岡本選手は、27日・28日のマーリンズ戦に続いて3試合連続で死球を受けることとなりました。なお、この試合岡本選手は3打数無安打1死球という打撃内