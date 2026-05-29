栃木県で、69歳の女性が殺害された強盗殺人事件。その後の捜査関係者への取材で、警察がきょう午後、事件を主導したとみられる40代の男を公開手配することがわかりました。この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、これまでに実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。警察は、海斗容疑者と秘匿性の高い通信アプリで連絡を