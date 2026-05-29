食いしん坊な赤ちゃん犬は、ご飯が楽しみすぎて待ちきれなくなると、とんでもなく可愛い方法で催促してきて…？投稿は記事執筆時点で15万9000回再生を突破し、赤ちゃん犬の行動にメロメロになる人が続出しています。 【動画：『ごはん、はやくぅ』食いしん坊な赤ちゃん犬→ご飯が楽しみすぎて、お皿を…とんでもなく可愛い光景】 赤ちゃん犬がご飯をおねだり TikTokアカウント「mameharu.1202」に投稿されたのは、豆柴の「