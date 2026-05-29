影響はいつまで続くのでしょうか。石油関連製品の原料となる「ナフサ」の供給不足に不安が広がっています。中にはプリンの容器をガラスビンに変えた洋菓子店も。工夫を凝らした動きも出てきています。ナフサ不足の余波は、こんなところにも。＜記者リポート＞「爪をきれいに整えることで気持ちも彩られるネイル。ですがここにもナフサ不足の影響が広がっています」JR新潟駅直結のネイルサロンです。＜ANTHONY NAIL BY CANDY