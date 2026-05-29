管理栄養士のゆきぼむです。今回は、人気料理家山本ゆりさんの「レンジ＆トースターでおつまみチキン」を再現してみました！先日、「DAIGOも台所」で紹介された、初心者でもできる簡単レシピです。レンジとトースターだけで作れるので、本当に簡単にできちゃいました！【詳細】他の記事はこちらレンジ＆トースターでおつまみチキンを作るのにかかる時間約15分レンジ＆トースターでおつまみチキンのカロリー約394kcal／1人分山本ゆ