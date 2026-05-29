セリアの季節もの売り場で見つけた『折りたたみ遮光うちわチェーン付』は、暑さ対策と日差し対策を1つでこなせるアイデアグッズ。シルバーカラーの面は簡易的な日よけとしても使えて、コンパクトに持ち運び可能。ケースなしでバンドでまとめるシンプル設計も扱いやすく、夏のお出かけに便利なアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみ遮光うちわチェーン付価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径25cm遮光