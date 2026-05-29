ダイソーの姉妹ブランド「スタンダードプロダクツ」で見つけた、琥珀の雫シリーズの化粧水と乳液をレビュー！和漢エキス配合で、しっとりもっちりとした使い心地が魅力。重ためのテクスチャーながら刺激感はほとんどなく、乾燥肌の筆者にはかなり好印象。プチプラとは思えない使用感や気になるポイントをまとめました♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：琥珀の雫 化粧水／琥珀の雫 乳液価格：各￥550（税込）内