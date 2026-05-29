Cö shu Nieが、自主レーベル RVRNC設立後初となる全国ツアー『Cö shu Nie Japan Tour 2026～SATURATED IN MONOCHROME～』を9月より開催する。 （関連：Cö shu Nie、“どんな自分”も愛するまでの道のり孤独に温かな光を照らしたZeppツアー『Wage of Guilt』） 本ツアーは、同レーベル初のアルバム『SATURATED (in monochrome)』のリリースツアーと