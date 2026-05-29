テープ類をハサミで切りにくいと感じることはありませんか？粘着剤が刃に付着して、その都度拭き取るのもストレスですよね…。そんな悩みを一発で解消してくれる凄いハサミをダイソーで発見しました！刃に特殊なコーティング加工が施されており、テープをサクッと切ることができ快適。粘着も残らず使い心地抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：切れ味長持ちシリコーンコーティングハサミ価格：￥110（税込）販売シ