ダイソーで、またしても凄いお財布を発見しました。なんと着脱可能なキーチェーン付きで、鍵をスマートに持ち運ぶことが可能！貴重品を一つにまとめられるので管理も楽です。コンパクトサイズだから、最低限のカードやお金を身軽に持ち運べるのも魅力。かさばらないので、キャッシュレス派の方にもおすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラウンド財布（キーチェン付、ファスナータイプ）価格：￥330（税込）販売