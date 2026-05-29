北海道旭川市で女子高校生が殺害された事件の裁判は、午後に被告人質問が予定されています。監禁に関わった少女が出廷し、事件後、内田梨瑚被告から「何かあったら、遊んだって言っておいて」というメッセージを受け取ったと証言しました。旭川地裁前から中継です。裁判は５日目を迎え、監禁に関わった少女への証人尋問が行われました。午後には被告人質問が予定されていて、５月２９日も傍聴券を求め１８０人以上が裁判所に