ふたたびブラジル代表に名を連ねたネイマールだが、その状況は芳しくない(C)Getty Images招集外となることを恐れた名門稀代のクラッキは、果たして自身4度目のワールドカップ（W杯）に間に合うのだろうか。現地時間5月28日、ブラジル代表のチームドクターを務めるロドリゴ・ラスマール氏は、今夏のW杯メンバーに招集されたネイマールが「ふくらはぎの肉離れ」を負ったと発表。全治が最低3週間とされる「グレード2」の損傷度で