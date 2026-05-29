ゴルフの力で能登に笑顔を届けようと、去年に続いて、今年秋にも羽咋市のゴルフ場でチャリティー大会が開催されることになりました。スイス発祥の高級腕時計ブランド「リシャール・ミル」は、能登半島地震からの復興を応援しようと、去年7月、チャリティートーナメントを開催。石川遼選手らも参加し、大勢の観客でにぎわいました。28日、主催者が県庁を訪れ、山野知事に今年の大会について報告しました。2回目となる今年は、9月に