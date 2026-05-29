漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が29日、自身のサブアカウントを開設し、ジャンプ漫画のイラストを投稿した。【画像】ジャンプ漫画家が描いた『デスノート』Lのイラスト定期的に本アカウントでイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「ためしに個人アカウント（サブアカ）をつくりました個人寄りなお知らせ、趣味的なイラストをこちらでゆるーくやっていこうかなと」と説