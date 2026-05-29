◆米大リーグレンジャーズ１―５アストロズ（２８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地のレンジャーズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し３打数無安打１四球で４試合連続本塁打はならなかった。この日同じように不発だった村上宗隆（ホワイトソックス）と２０号で並走が続く。４月末までに１２本塁打を放って月間ＭＶＰにも輝いたアルバレスは、５月に入り