◆米大リーグオリオールズ１―２ブルージェイズ（２８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２８日（日本時間２９日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。３試合連続の死球を受けるなど、３打数無安打１三振で打率は２割１分５厘となった。１―１で迎えた８回１死満塁の好機では空振り三振に倒れたが、続く代打ピニャンゴが押し