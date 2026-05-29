ファミリーマートは、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」から、定番の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズとして、「塩バターハムチーズパン」、「塩バターチョコパン」、「塩バターメロンパン」を6月2日から全国のファミリーマート約1万6400店にて発売する。【写真】チョコがたっぷり！甘じょっぱさがたまらない「塩バターチョコパン」近年、ベーカリー市場では