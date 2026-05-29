女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のマコ（ＭＡＫＯ）が海でのオフショットを公開した。マコは２９日までに自身のインスタグラムを更新し、「大好きな海海の色が本当に澄んでて綺麗だったぁ！！真夏の海も行けたらいいなっ」とつづると、白のトップスの上にジャケットを着用し、デニムパンツを合わせた姿で海辺を散歩する様子や笑顔の自撮りショットなどをアップした。この投稿にファンからは「本当に毎回写真でマコちゃん