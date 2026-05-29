東京証券取引所29日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に反発した。前日終値からの上げ幅は一時1300円を超え、節目の6万6000円を回復した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が進展するとの期待から、買い注文が膨らんだ。午前終値は前日終値比1203円45銭高の6万5896円57銭。東証株価指数（TOPIX）は51.47ポイント高の3953.48。米国とイランが停戦延長などに関する覚書の締結で暫定合意したと報じられたこ