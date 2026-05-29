ＪＲＡは５月２９日、アイルランドのＧ１レース、アイリッシュチャンピオンＳ（９月１２日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）に、ＪＲＡ所属馬３頭が予備登録を行ったと発表した。登録したのはダートで世界に名を知らしめるフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を筆頭に、全兄に凱旋門賞馬ソットサスを持つシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）、Ｇ１・７勝