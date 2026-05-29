ものまねタレントのみかん（42）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、超大物落語家との2ショットを披露した。「今日、局でたまたま鶴瓶さんに会えました」と書き出すと、自身と笑福亭鶴瓶の2ショットをアップ。「大大大好きで芸能界の神様だと思ってるぐらい鶴瓶さんが好き楽屋に行く時は毎回、松嶋さんのものまねで」と明かし、「元気な姿見て私も元気貰えました携帯のカメラ目線を全部外してるの可愛いなぁ」