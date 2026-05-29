ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２９日、Ｘを更新。巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の問題について「暫くずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった」として、気になった部分を指摘した。ＧＡＣＫＴは、今回の辞任について「ＣｈａｔＧＰＴに相談したら父親が逮捕されたという話として広がり始めた。だが、実際はそんな単純な話じゃない」と切り出した。「報道によれば、家庭内で口論になり阿部氏が娘