ことし9月に石川県羽咋市で行われる被災地支援などを目的とした男子プロゴルフの大会が行われるのを前に、大会の主催者らが石川県の山野知事に開催を報告しました。震災や豪雨の被災地支援を目的に、去年から開催されている男子プロゴルフの大会「リシャール・ミルチャリティートーナメント」。28日は、その主催者らが山野知事のもとを訪れ、ことしも引き続き大会を開催することを報告をしました。 リシャ&