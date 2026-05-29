シルベスター・スタローン主演『ランボー』（1982）の前日譚映画『ジョン・ランボー（原題）』の米国公開が、2027年6月4日に決定した。米が報じている。米配給はライオンズゲート。 同時期には、ディズニーの『スター・ウォーズ／スターファイター』が5月28日、ソニー・ピクチャーズの『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバӦ