「ムーンライト」オスカー・アイザックが主演、『永遠の門 ゴッホの見た未来』（2018）のジュリアン・シュナーベルが監督を務める豪華キャスト共演クライム映画『ダンテの遺稿』の予告編が公開された。 出演者にはアイザックをはじめ、『ワンダーウーマン』シリーズのガル・ガドット、『アウトローズ』（2025）ジェラルド・バトラー、『マルコヴィッチの穴』（1999）ジョン・マ