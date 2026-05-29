6月のアユ漁解禁を前に29日、石川県白山市の手取川で児童たちが7500匹の稚魚を川に放流しました。「大きくなれ～」 29日、手取川の川面に放たれたのは、例年より大きく成長したという体長約10センチから12センチのアユの稚魚。自然環境の大切さを子どもたちに学んでもらおうと、白山市が実施しているこの放流、今回で27回目となります。この日は小学3年生の児童たちが約7500匹の稚魚を放流しました。 児童は：「楽